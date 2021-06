Siêu thị Big C Ngã ba Vũng Tàu ở Biên Hòa bị phong tỏa vì Covid-19

Ngày 16.6.2021, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Đặng Đình Hải (25 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cầm đầu.