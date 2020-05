Công an thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt được một người đàn ông bị truy nã do tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một tiệm bánh sinh nhật ở TP.Hà Tĩnh bị cháy vào rạng sáng 5.5.2020. Các nhân viên ngủ bên trong đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 5.5.2020, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 11 thanh niên liên quan vụ 2 nhóm thanh niên dùng dao rựa và súng chém, bắn nhau gây náo loạn tại một nghĩa địa ở phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn.

Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến, địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá một đường dây tín dụng đen cho vay hàng chục tỉ với lãi suất cắt cổ. Cùng với các bị can, công an còn thu giữ cả kho vũ khí cực “khủng”.