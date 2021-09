Tối ngày 30.8.2021, Công an P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội nhận được tin báo có 1 thiếu nữ đứng trên mép ngoài cầu Nhật Tân, dù nhiều người khuyên can nhưng vẫn thả rơi tự do từ trên cao xuống sông Hồng