Một sòng bạc quy mô lớn trá hình trong đám tang vừa bị Công an huyện Châu Thành phối Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá, gần 300 triệu đồng tang vật bị lực lượng công an thu giữ.