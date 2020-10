Tìm thấy 16 thi thể trong thảm họa sạt lở ở Nam Trà My, Quảng Nam

Liên quan đến thảm họa sạt lở ở Nam Trà My, trao đổi với Thanh Niên lúc 8 giờ ngày 29.10, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đến thời điểm này, tại điểm sạt lở ở xã Trà Vân (H.Nam Trà My) lực lượng cứu nạn đã tìm được 8 thi thể nạn nhân. Ngoài ra, có 12 người bị thương cũng đã được chuyển về Trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Tại xã Trà Leng, đến thời điểm này (8 giờ ngày 29.10) cũng đã tìm thấy ít nhất 8 thi thể.

Xuyên đêm mở đường vào nơi sạt lở khiến hơn 50 người mất tích ở Quảng Nam

Sáng 29.10, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho hay, trong đêm 28 đến sáng 29.10, Quân khu 5 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Trung đoàn 885 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam) và các cơ quan, đơn vị cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng, khẩn trương cơ động, từng bước tiếp cận hiện trường sạt lở đất khiến nhiều người chết và mất tích tại xã Trà Leng và Trà Vân (H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Hiện nay, các cán bộ chiến sĩ đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở với khối lượng đất đá hàng ngàn m3 trên tuyến đường huyết mạch từ H.Bắc Trà My lên H.Nam Trà My.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở Huy Đạt

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường: “Sau bão số 9, tuy trời đã có nắng trở lại, song nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn các tỉnh miền núi của Quảng Nam vẫn rất cao. Chính vì vậy, việc cơ động lực lượng, phương tiện và công tác bảo đảm an toàn, tiếp tế lương thực thực phẩm cho các bộ phận gặp không ít khó khăn. Chúng tôi đã khảo sát, nghiên cứu, tính toán, dự báo, dự lường các tình huống có thể xảy ra để có cách xử trí cho phù hợp”.

Bên cạnh lực lượng công binh khắc phục sạt lở, mở đường, bộ phận hậu cần, y tế đang tập kết tại Ban chỉ huy Quân sự H.Bắc Trà My triển khai công tác hậu cần cho lực lượng cứu hộ.

Lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực thông tuyến vào Trà Vân, Trà Leng Mạnh Cường

Nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Trung đoàn 885 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đã cơ động lên hiện trường.

Ban chỉ huy quân sự H.Nam Trà My đã mở đường khẩn cấp. Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) cũng sẵn sàng trạng thái chiến đấu, cơ động khi cần thiết.

Hơn 50 người mất tích vì sạt lở núi ở Nam Trà My, Quảng Nam

Trước đó, trong tối 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa to, gió lớn, tại 2 xã Trà Leng và Trà Vân (H.Nam Trà My, Quảng Nam) xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều nhà dân.

Ngay trong tối 28.10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5; UBND tỉnh Quảng Nam về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu bằng mọi biện pháp cần thiết khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp

Tối 28.10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi họp với UBND tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 để bàn về công tác tìm kiếm người dân mất tích do sạt lở núi ở H.Nam Trà My (Quảng Nam). Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chiều tối 28.10 xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn H.Nam Trà My, tại thôn 1, xã Trà Leng và thôn 1, xã Trà Vân khiến hơn 50 người dân thiệt mạng và mất tích.