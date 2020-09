Tỉnh bơ rải vàng mã xuống sông Hương ngay trước mắt Phó chủ tịch tỉnh

Đặc biệt, một trong những người chứng kiến hành vi rải vàng mã xuống sông Hương ngay từ trên bờ với cự ly khá gần là ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vào thời điểm này, ông Định đang kiểm tra, động viên người dân dọn dẹp cây xanh ngã đổ, làm vệ sinh khắc phục hậu quả sau bão số 5 trong công viên bên bờ sông Hương và đã trực tiếp chứng kiến cảnh rải vàng mã xuống sông nói trên.

Tuần trước, một video clip về người đi cúng rải vàng mã xuống sông Hương từ 2 chiếc thuyền rồng do người dân cung cấp, phản ảnh qua kênh HueS (thông tin phản ánh từ hiện trường do UBND tỉnh chỉ đạo thành lập) và được ông Định đăng lại trên tài khoản Facebook cá nhân. Sau đó, Công an TP.Huế vào cuộc và xử phạt chủ 2 thuyền rồng 8 triệu đồng (Thanh Niên đã thông tin). Tuy nhiên, chưa đầy 1 tuần sau vụ việc này, vấn nạn rải vàng mã lại tái diễn ngay giữa trung tâm TP.Huế.