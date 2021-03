Xôn xao vụ hàng trăm quái xế chặn đầu cao tốc rồi đua xe gây náo loạn

Ngày 20.3, mạng xã hội xôn xao với clip do người dân ở một chung cư nằm gần đoạn cao tốc TP.HCM - Long thành - Dầu Giây, gần đường Đỗ Xuân Hợp hướng đi nút giao An Phú (thuộc địa bàn TP.HCM) ghi lại cảnh hàng trăm " quái xế" tụ tập , chặn xe trên cao tốc rồi so kè tốc độ.