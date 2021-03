Gây sốt những ngày qua với bản mash-up "Ngày chưa giông bão" và "Always remember us this way" cùng Hòa Minzy Văn Mai Hương có mặt tại Gương mặt showbiz để khoe giọng live "đỉnh" và bật mí hậu trường chương trình "Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân".