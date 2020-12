Cận cảnh HLV U.21 CAND đòi 'ăn thua đủ', tố Đồng Tháp 'chơi không đẹp'

Dù là đội sáng cửa nhất so với 2 đội còn lại là U.21 Khánh Hòa và U.21 Đồng Tháp nhưng U.21 Công an Nhân dân đã nhận thất bại với tỉ số 1-3 và bị loại. U.21 Công an Nhân dân phải nhận đến 2 bàn thua trong 5 phút bù giờ của hiệp 2. Trong đó, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của U.21 Đồng Tháp gây rất nhiều tranh cãi khi ban huấn luyện của đội Công an Nhân dân cho rằng bóng đã đi hết đường biên dọc.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện của U.21 Công an Nhân dân cũng cho rằng phía Đồng Tháp "chơi không đẹp". Dù các cầu thủ Công an Nhân dân đang nằm sân nhưng ban huấn luyện của Đồng Tháp vẫn chỉ đạo tiếp tục đá.

Thắng 3-1, U.21 Đồng Tháp thực sự đã lách qua khe cửa hẹp để cùng với đội nhất bảng A là U.21 Nam Định vào bán kết. Trong trận đấu cùng giờ, U.21 Khánh Hòa bất ngờ giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trước Nam Định, tưởng chừng như đã lọt vào bán kết nhưng mọi chuyện xảy ra quá kịch tính. U.21 Đồng Tháp và U.21 Khánh Hòa có cùng 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), có cùng hiệu số bàn thắng là 0 nhưng đội bóng của HLV Bùi Văn Đông nhỉnh hơn nhờ có 4 bàn thắng trong khi đội chủ nhà chỉ có 3.