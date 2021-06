Quá tuyệt vời! Đội tuyển Việt Nam tràn trề cơ hội làm nên lịch sử

Theo quy định của FIFA, chủ nhà của World Cup 2022 - Qatar không thi đấu vòng loại thứ 3 nhưng lại đứng đầu bảng E nên sẽ có 7 đội đầu bảng cùng với 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được vào vòng trong. Trong trường hợp này, đội bóng của ông Park với 11 điểm đã có thành tích tốt hơn 2 đội đang tranh chấp vị trí nhì bảng F là Kyrgyzstan và Tajikistan (chỉ được tối đa 10 điểm). Bên cạnh đó, đội bóng áo đỏ còn nhỉnh hơn đội nhì bảng H là Li Băng (chỉ có 10 điểm và đã đá xong). Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hơn 1 đội nhì bảng nữa là có thể đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Điều này có nghĩa là HLV Park Hang-seo chỉ cần quan tâm tới các đội đứng nhì ở 5 bảng đấu còn lại là A, B, C, D, E. Và chỉ cần 1 đội trong số này sẩy chân là đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé và khả năng này không khó để xảy ra. Trong 5 bảng đấu kể trên, có đến 4 đội đang xếp nhì phải chạm trán với đối thủ sừng sỏ là đội nhất bảng. Trung Quốc (nhì bảng A) gặp Syria, Jordan (nhì bảng B) đối đầu Úc (nhất bảng B), Iran (nhì bảng C) chạm trán Iraq (nhất bảng C) còn Uzbekistan (nhì bảng D) so tài với Ả Rập Xê Út (nhất bảng D).