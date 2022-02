Viêm xoang do nấm có gây ra đau đầu?

Mẹ tôi 79 tuổi đau đầu kéo dài, đi khám nghi ngờ do viêm xoang do nấm và được đề nghị đến bệnh viện lớn để điều trị. Xin bác sĩ tư vấn cụ thể về triệu chứng và hướng điều trị của viêm xoang do nấm. (Nguyễn Văn Niềm, 37 tuổi, Đồng Tháp)