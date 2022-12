Viện Khoa học hình sự vào cuộc tìm nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong

Ngày 8.12, thông tin từ Công an H.Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, liên quan vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong vào ngày 2.12 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an H.Khoái Châu đang phối hợp VKSND H.Khoái Châu và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khám nghiệm tử thi. Đồng thời, phối hợp Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, vật chứng để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Ngôi nhà bị cháy được xác định là nhà của bà Nguyễn Thị Thái (43 tuổi, trú thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, H.Khoái Châu), có diện tích tầng 1 khoảng 120 m2, diện tích tầng 2 khoảng 36 m2, diện tích lán sân khoảng 120 m2.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy là ông Bùi Đình H. (56 tuổi, trú H.Giao Thủy, Nam Định) và chị Dương Thị N. (35 tuổi, trú xã Tân Châu, H.Khoái Châu).

Theo Công an H.Khoái Châu, nhà bà Thái có điện thờ nên ông H. và chị N. thường xuyên đến lễ. Ngày 2.12, 2 người đã ngủ lại để trông nhà cho bà Thái, đến khoảng 23 giờ 35 cùng ngày thì xảy ra hỏa hoạn.





Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an H.Khoái Châu đã điều động cán bộ chiến sĩ, 1 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy đến hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Hưng Yên tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 0 giờ 08 ngày 3.12, đám cháy được khống chế. Phát hiện ở trên tầng 2 của ngôi nhà có 2 nạn nhân tử vong, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy.

Một lãnh đạo xã Tân Châu (H.Khoái Châu) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị N. (nạn nhân nữ trong vụ cháy nhà) rất khó khăn, chồng chị N. đã qua đời, một mình chị bươn chải nuôi 3 người con (con lớn mới học lớp 10). Trong khi mẹ chị N. bị tai biến nằm liệt giường vài năm nay.