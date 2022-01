Việt Nam có kế hoạch tiếp cận vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi

Ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại VN đã ra viện

Về triển khai tiêm vắc xin Covid-19, đến hết năm 2021 VN đã tiếp nhận khoảng 192 triệu liều vắc xin, đã tiêm trên 150 triệu liều, đạt độ bao phủ 76%, đứng thứ 15 trên thế giới; 54/63 tỉnh, thành có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều từ 80% dân số trở lên. Dự kiến trong quý 1/2022 VN sẽ hoàn thành tiêm mũi 3 cho người dân.

Về triển khai tiếp tục tiêm vắc xin Covid-19, mới đây đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cho biết trong năm 2022 VN tiếp tục tập trung tiêm vắc xin Covid-19 mũi nhắc lại (mũi 3) cho người từ 18 tuổi, tiêm vét cho người hoãn tiêm; tiếp tục tiêm cho trẻ 12 - 17 tuổi bao phủ đầy đủ liều cơ bản... Bộ Y tế cũng có kế hoạch tiếp cận nguồn vắc xin cho trẻ từ 5 - 11 tuổi; chuẩn bị cho việc xây dựng các hướng dẫn tiêm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả cho nhóm này. Theo ý kiến của một số chuyên gia về tiêm chủng, việc triển khai tiêm cho nhóm trẻ 5 - 11 tuổi sẽ tham khảo các hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cũng như các khảo sát, đánh giá gánh nặng bệnh tật do Covid-19. Vắc xin tiêm cho trẻ em dự kiến là vắc xin có liệu trình tiêm 2 liều cơ bản.

Trước đó, từ tháng 10.2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 8616 đề nghị các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2022 cho các nhóm đối tượng, trong đó có nhóm trẻ từ 3 - 11 tuổi. Theo báo cáo của các tỉnh, thành, đến thời điểm hiện tại ước có 11,5 triệu trẻ trong lứa tuổi từ 5 - 11. Ngày 31.12.2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi.





Tại TP.HCM, theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 2.1 TP đã tiêm được hơn 16,4 triệu liều vắc xin Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. Trong đó, mũi 1 đã tiêm hơn 8 triệu liều, mũi 2 đã tiêm hơn 7 triệu liều, mũi 3 hơn 1,4 triệu liều. Trong tháng 1.2022, TP.HCM đưa ra mục tiêu tiêm mũi 3 cho toàn bộ những người đã tiêm đủ liều cơ bản.