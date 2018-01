Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (TP.HCM) thông báo tới Công an TP.HCM và công an 23 quận, huyện để truy tìm 3 nghi phạm tham gia đập phá tài sản tại quán karaoke XO (29 Trường Chinh, KP.4, P.Tân Thới Nhất, Q.12) và đánh anh Trần Ngọc Phúc (36 tuổi, chủ quán) bị thương nặng.

Theo công an, khoảng 1 giờ ngày 17.11.2017, có 3 thanh niên đến quán karaoke nói trên thuê phòng để nhậu và hát. Đến khoảng 3 giờ 20 cùng ngày, nhóm này kêu tính tiền, khi nhân viên kiểm tra thì phát hiện màn hình ti vi bị vỡ nên yêu cầu bồi thường. Ba người này không đồng ý và lao vào tấn công nhân viên quán rồi lên xe máy bỏ chạy. 20 phút sau, 3 người này mang theo hung khí trở lại quán đập phá tài sản và đánh anh Phúc bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Qua camera tại quán, công an xác định 3 thanh niên này từ 25 - 30 tuổi, đi 2 xe máy (chưa rõ biển số). Công an Q.12 thông báo đến các cơ quan nghiệp vụ Công an TP.HCM nếu phát hiện các nghi phạm này, gọi ngay Công an Q.12 để phối hợp điều tra, bắt giữ.

Công Nguyên