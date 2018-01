Đây là giải thưởng báo chí toàn quốc do Hội Nhà báo VN và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp tổ chức.

Loạt bài 4 kỳ Tài chính dầu khí và “vũng lầy” PVN của tác giả Ngô Xuân Vũ (bút danh Tiêu Phong) Báo Thanh Niên, là một trong 3 tác phẩm báo in được trao giải C.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về đề tài này là minh chứng sinh động vai trò của cơ quan báo chí trong cuộc đấu tranh với giặc nội xâm hết sức cam go, phức tạp". Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về đề tài này là minh chứng sinh động vai trò của cơ quan báo chí trong cuộc đấu tranh với giặc nội xâm hết sức cam go, phức tạp".

Ngoài ra, tại giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017” của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia VN, loạt bài Xe cũ nát lọt “lỗ kim” đăng kiểm của nhóm tác giả Đàm Huy - Đức Tiến được trao giải nhất. Giải nhì được trao cho 2 loạt bài của nhóm PV Báo Thanh Niên là Luật ngầm trên sông của tác giả Công Nguyên, loạt bài Biển đỏ giả tung hoành của nhóm phóng viên xã hội. Giải ba được trao cho 2 loạt bài Những đường cong người dân TP.HCM hỏi có cần bật xi nhan? của nhóm tác giả Vũ Phượng - An Huy - Công Nguyên - Lê Nam và loạt bài Những “người hùng” nửa đêm lao ra đường cứu người của tác giả Giang Phương. Với nhiều loạt bài ấn tượng khác, Báo Thanh Niên cũng vinh dự được nhận giải tập thể. Giải sẽ được trao vào chiều 5.1.

Lê Hiệp - Mai Hà