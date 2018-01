Chiều 7.1, đại tá Thái Văn Đợi, Phó giám đốc Công an Sóc Trăng, cho biết: Trong tối nay (7.1), nghi phạm Lê Văn Ri (71 tuổi, quê quán TP.HCM) sẽ được di lý từ TP.HCM về Sóc Trăng để phục vụ công tác điều tra về cái chết của bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và bà Võ Thị Phương (45 tuổi, cùng ngụ ấp 2, xã Trinh Phú, H.Kế Sách, Sóc Trăng).

Theo đại tá Đợi, sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng, Công an tỉnh Sóc Trăng kết hợp với Công an H.Kế Sách đã vào cuộc, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai ban đầu của những người có liên quan. Công an tỉnh Sóc Trăng đã cử một tổ trinh sát phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra hành chính, bắt được Lê Văn Ri tại TP.HCM.

Ngay sau khi bắt được nghi phạm, trưa cùng ngày (7.1), một tổ trinh sát khác đã sử dụng xe đặc chủng đi TP.HCM để di lý nghi phạm về Sóc Trăng.

Như Thanh Niên đã thông tin , khoảng 23 giờ 50 phút ngày 5.1, trong lúc bà Nguyễn Thị Năm cùng vợ chồng con gái bà Năm, bà Võ Thị Phương và ông Nguyễn Văn Đời, đang ngủ thì ông Ri xông vào nhà lớn tiếng. Ông Đời bước ra khuyên can thì bị ông Ri cầm dao xông vào đâm. Ông Đời né được, chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Khi ông cùng người thân quay lại nhà thì phát hiện bà Năm, bà Phương đã tử vong với nhiều vết đâm trên người.

Đại tá Thái Văn Đợi cho biết thêm, lúc xảy ra án mạng, con trai 12 tuổi của ông bà Đợi, Phương cũng đang cùng ngủ trong nhà. Rất may là cháu trai này không lên tiếng nên thoát nạn.

Hoàng Vân