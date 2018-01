Bị cáo Đinh La Thăng nhận trách nhiệm Trả lời luật sư Phan Trung Hoài, bị cáo Đinh La Thăng giãi bày dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 nằm trong chiến lược phát triển PVN và chiến lược ngành điện VN. Trong đó, chiến lược PVN đảm bảo cung ứng 30% sản lượng điện. “Do dự án quan trọng, cấp bách nên chủ đầu tư PVN cũng như tổng thầu PVC đã chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ”, bị cáo Đinh La Thăng nói, đồng thời cho biết cũng do tính chất dự án nên đã được Chính phủ cho hưởng nhiều cơ chế đặc thù như: vừa thiết kế chi tiết, vừa thực hiện chủ trương về đầu tư. “Dự án này rất cấp bách, Chính phủ yêu cầu khởi công trong quý 1/2009, tập đoàn tổ chức triển khai theo yêu cầu, nên HĐTV ép tiến độ các cơ quan các cấp của PVN bám sát tiến độ triển khai nhanh nhất”, bị cáo Đinh La Thăng nói. Trước câu hỏi của luật sư, việc ép tiến độ có phải là nguyên nhân làm phát sinh hệ lụy pháp lý?, bị cáo Đinh La Thăng trả lời: "Bây giờ, sau 10 năm nhìn lại dự án, sau khi làm việc với công an và HĐXX, bị cáo mới có đầy đủ các thông tin mà khi triển khai không nắm được. Bị cáo đã chỉ đạo rất quyết liệt và có sự nóng vội. Bản thân bị cáo cũng thấy có những việc do ép tiến độ mà anh em cấp dưới không đủ điều kiện để làm đã dẫn đến vi phạm”. Ngập ngừng một chút, bị cáo Đinh La Thăng nói tiếp: “Giữa quyết liệt, năng động, sáng tạo và vi phạm khuyết điểm là hết sức mong manh. Rất mong HĐXX xem xét trong bối cảnh 10 năm về trước, mô hình tập đoàn thí điểm giai đoạn đầu, tiến độ căng thẳng, hành lang pháp lý chưa hoàn thiện”. Hôm qua (9.1), bị cáo Đinh La Thăng đã nhiều lần nhận trách nhiệm về mình với tư cách là người đứng đầu PVN. Bị cáo này cũng nghẹn ngào nói trước HĐXX: "Đối với anh em trong tập đoàn, vì sự chỉ đạo quyết liệt của bị cáo đã dẫn đến anh em làm không đúng, vi phạm các quy trình, bị cáo xin nhận trách nhiệm cho các anh em”.