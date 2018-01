Tiếp tục xét hỏi về trách nhiệm cá nhân trong hợp đồng số 33, LS Nguyễn Văn Quỳnh hỏi bị cáo Trịnh Xuân Thanh: “Cáo trạng cho rằng bị cáo quanh co chối tội. Bị cáo có ý kiến gì không?”. Trả lời, bị cáo Thanh nhận trách nhiệm vai trò người đứng đầu khi không đọc hợp đồng số 33, nhưng không nhận tội cố ý làm trái và nói mình không quanh co chối tội. LS lập tức mời điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) lên đối chứng. LS hỏi điều tra viên “có bằng chứng gì để chứng tỏ bị cáo Thanh quanh co?”. Điều tra viên cho biết theo quy định, sau khi hỏi cung bị can, điều tra viên cho bị can đọc lại và ký biên bản theo đúng nội dung lời khai... "Nội dung lời khai của bị can Trịnh Xuân Thanh không đúng với phần chúng tôi đã kết luận", điều tra viên C46 khẳng định.