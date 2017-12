Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ VN, từ năm 2015 đến nay, các cấp công đoàn đã tiếp nhận 2.705 hồ sơ do cơ quan BHXH chuyển sang. Trong đó, khoảng 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố đã gửi đơn khởi kiện đến tòa án 187 vụ. Số còn lại không được thụ lý giải quyết. Trong 187 vụ do công đoàn khởi kiện, TAND các cấp đã hòa giải thành 28 vụ. Số còn lại tòa án trả hồ sơ do không có giấy ủy quyền NLĐ.