Sáng 25.12, quyết định truy nã Vũ “nhôm” do thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21.12 đã được treo công khai tại UBND P.Hải Châu 1 (Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - nơi cư trú của Vũ “nhôm”.

Nhiều người dân địa phương khi đến làm việc tại trụ sở phường đã tiếp cận tìm hiểu quyết định truy nã này.

Trước đó, chiều 21.12, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” tại nhà riêng số 82 Trần Quốc Toản, Q.Hải Châu) và khám xét Công ty CP Bắc - Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ngay sau đó, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã ông Vũ “nhôm” về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước".

Theo quyết định truy nã, nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ở số 40 Hàng Bài (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội); số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481.

Nguyên Thọ