Ngày 28.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa gửi văn bản đề nghị hủy thầu đối với nhà thầu thi công và nhà thầu giám sát thi công dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.



Văn bản này đề nghị UBND huyện Nghi Lộc (chủ đầu tư dự án) không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Anh (đóng tại xã Nghi Vạn), do vi phạm pháp luật về đấu thầu; hủy bỏ hợp đồng xây dựng công trình thuộc dự án đối với nhà thầu này.

Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đề nghị UBND huyện Nghi Lộc xem xét chấm dứt hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát thi công vì không đảm bảo được năng lực của tư vấn giám sát, để nhà thầu thi công không đúng thiết kế đã phê duyệt. Văn bản cũng kiến nghị UBND huyện Nghi Lộc kiểm điểm các cán bộ đã để xảy ra sai phạm trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Vi Văn Sửu, Chánh tranh tra tỉnh Nghệ An, cho biết đoàn thanh tra vẫn đang tiếp tục hoàn thiện kết quả thanh tra dự án này.

Dự án ngăn mặn, chống hạn thuộc dạng cấp bách có tổng vốn hơn 80 tỉ đồng (trong đó trung ương hỗ trợ 50 tỉ đồng) để xây dựng mới và nâng cấp 4 trạm bơm, xây 3 tuyến kênh chính dài 3,7 km và 22 tuyến kênh tưới dài hơn 13,8 km, tại xã Nghi Vạn. Công trình khởi công từ cuối tháng 5 vừa qua.

Theo điều tra của phóng viên Thanh Niên, nhiều hạng mục của dự án đã được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế thiết kế theo hướng rất có lợi cho đơn vị thi công, gây thiệt hại cho Nhà nước. Đặc biệt, tại các hạng mục đào móng xây kênh, vận chuyển đất ra khỏi vị trí thi công, lấy đất đắp bù… không khớp với thực tế, khiến dự án bị đội giá lên nhiều tỉ đồng.

Dự án này đã bị Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc sau khi vừa mới thi công, phát hiện nhiều sai phạm. Một nguồn tin cho biết, dự án này đã bị đề nghị rút gần 11 tỉ đồng vì thiết kế thi công không đúng với thực tế.

