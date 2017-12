Khoảng 2 giờ ngày 31.12, Tổ CSHSĐN, Công an Q.1 tuần tra trên địa bàn P.Bến Thành, khi đến giao lộ Lê Thánh Tôn - Trương Định (Q.1) phát hiện Nguyễn Minh Thắng (27 tuổi, ngụ Q.3, có 1 tiền án cướp giật tài sản, 2 tiền án trộm cắp tài sản) điều khiển xe máy BS: 59 T1 - 91485 chở Cung Đình Quốc (36 tuổi, ngụ Q.3) có nhiều biểu hiện khả nghi nên kiểm tra hành chính.





Bất ngờ lực lượng CSHSĐN phát hiện trong người của Quốc có 1 bộ đồ nghề phá khóa xe (đoản phá khóa xe máy, 1 thanh sắt hình chữ L). Sau đó, Tổ CSHSĐN đưa Thắng, Quốc về trụ sở Công an P.Bến Thành khai thác.

Qua đấu tranh, Thắng, Quốc thừa nhận, trong lúc đang đi tìm xe máy không có người trông coi, phá khóa xe lấy trộm nhưng chưa kịp gây án thì bị bắt giữ…





Đến nay, cơ quan công an thu giữ 5 đoản phá khóa xe máy, 1 khóa từ, 1 thanh sắt hình sữ L, 1 xe máy (BS: 59 T1 - 91485).

Nghi chiếc xe máy này do Thắng, Quốc trộm cắp mà có nên Công an Q.1 kêu gọi ai là chủ nhân của chiếc xe nói trên đến Công an Q.1 làm thủ tục nhận lại xe.

Đàm Huy