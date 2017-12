Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho hay đây là vấn đề khó khăn, phức tạp liên quan đến án tham nhũng, đặc biệt là chuyện quản lý xuất, nhập cảnh. “Ở đây có nghịch lý là trong những trường hợp đó, làm sao để chúng ta vừa phải bảo vệ quyền con người, quyền công dân; vừa phải hành xử sao cho nghi can không thể đi lọt mất”, ông Nghĩa nói. Điều 79 của bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 hiện đang có hiệu lực quy định là chỉ được áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can, bị cáo. Do đó, cũng gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý vụ án. Việc cơ quan chức năng chưa áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng nêu trên là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Sau khi đã có một số đối tượng bỏ trốn, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung truy bắt bằng được các đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điều 110 đã bổ sung quy định về giữ người trong trường hợp khẩn cấp; điều 124 đã bổ sung về “ tạm hoãn xuất cảnh” đối với các trường hợp sau khi thực hiện hành vi phạm tội, trong quá trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành án thì người phạm tội đã lợi dụng việc xuất cảnh để trốn ra nước ngoài, gây cản trở cho việc xử lý vụ án và thi hành hình phạt. Các điểm mới nêu trên trong bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018. Chí Hiếu