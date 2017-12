* Công an liên tục bắt giữ hàng lậu

Chiều ngày 27.12, Công an tỉnh Quảng Trị, cho hay tổ liên ngành của đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển gần 300 kg pháo lậu

Sáng 2.12, tại Km 734, QL 1A (thuộc địa bàn xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị), tổ công tác liên ngành CSGT, cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra ô tô mang BS 73C - 060.56 do tài xế Nguyễn Tấn Tân (32 tuổi, trú tại xã Hưng Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 268 hộp pháo lậu các loại, với trọng lượng gần 300 kg.

Tài xế Tân khai nhận đã mua số pháo lậu trên tại xã Tân Long (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) sau đó vận chuyển ra tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.

* Những ngày cuối năm 2017, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục phát hiện, bắt giữ hàng lậu vận chuyển qua địa bàn.

Ngày 24.12, tại tuyến đường tránh Huế (QL 1A, đoạn qua địa phận xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), lực lượng công an phát hiện xe đầu kéo BS 29C - 518.87 do tài xế Nguyễn Văn Hiển (36 tuổi, trú tại TP.Hà Nội) điều khiển đang vận chuyển nhiều hàng hóa nhập lậu do Trung Quốc sản xuất, tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23.12, cũng tuyến đường trên, cơ quan chức năng kiểm tra xe đầu kéo BS 29C - 788.73, phát hiện nhiều hàng hóa nhập lậu tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.