Liên tục xả trạm



Ngày 10.1, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH BOT QL1 Bạc Liêu, cũng là chủ đầu tư BOT Sóc Trăng, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở GTVT, UBND H.Vĩnh Lợi, UBND TT.Châu Hưng và UBND xã Châu Hưng A (cùng thuộc H.Vĩnh Lợi) thông báo về việc giảm giá vé dịch vụ tại Trạm BOT Bạc Liêu. Theo đó, từ 0 giờ ngày 10.1, xe buýt thuộc TT.Châu Hưng và xã Châu Hưng A được giảm 100% giá vé. Các xe không đăng ký kinh doanh vận tải trên địa bàn Bạc Liêu được giảm 40% và các phương tiện khác giảm 20%. Giá vé qua trạm chỉ còn từ 15.000 - 84.000 đồng (tùy loại xe). Riêng các loại xe kinh doanh thì mức phí từ 20.000 - 112.000 đồng.

tin liên quan Đề nghị xử lý các đối tượng gây rối tại trạm BOT Sóc Trăng Trong khi đó, cùng ngày, tình trạng thu phí - xả trạm tiếp tục diễn ra tại Trạm BOT Sóc Trăng. Khoảng 7 giờ 30, nhiều tài xế dừng xe ở tất cả các làn thu phí để phản đối dẫn đến kẹt xe kéo dài. Nhiều thanh barie bị tài xế lái xe tông thẳng vào để vượt trạm; một số người dân và hành khách trên xe cũng tham gia gỡ bỏ thanh barie để xe khách đi qua. Do kẹt xe nghiêm trọng nên lãnh đạo trạm quyết định xả trạm, cho nhân viên tạm nghỉ để sửa chữa các thanh chắn. Đến 11 giờ cùng ngày, một đoàn lân kéo đến BOT Sóc Trăng nhảy múa. Đây là ngày thứ 4, BOT Sóc Trăng xảy ra tình trạng hỗn loạn buộc phải xả trạm tiên tục.

Công an vào cuộc

Ngày 10.1, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, cho biết đã yêu cầu khi xảy ra ùn tắc, chủ đầu tư Trạm BOT Sóc Trăng phải tiến hành xả trạm. Tuy nhiên, trong 3 - 4 ngày trở lại đây, tình trạng hỗn loạn tại Trạm BOT Sóc Trăng vẫn tiếp diễn. Ông Huyện cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư dự án ghi hình các đối tượng gây rối, bàn giao cho Công an tỉnh Sóc Trăng xử lý, đồng thời đề nghị tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an ninh tại khu vực trạm. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, hành vi đập phá trạm, rào chắn là phá hoại tài sản, Bộ sẽ đề nghị chính quyền địa phương và công an vào cuộc.

Về việc gây rối tại BOT Sóc Trăng, đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an Sóc Trăng, khẳng định: “Công an sẽ kiểm tra, làm rõ”.

Trước đó, tối 9.1, tại Trạm thu phí T2 trên QL91, đặt tại P.Thới Thuận (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) giáp ranh TP.Long Xuyên (An Giang), một số tài xế đã dừng xe ngay làn thu phí không chịu mua vé. Các tài xế phản ứng họ đi từ An Giang đến Kiên Giang và ngược lại khi qua trạm chỉ vài trăm mét nhưng sao đóng phí toàn tuyến? Do phương tiện ùn tắc xe kéo dài trên 1 km từ Trạm T2 đến cầu Cái Sắn (nối P.Thới Thuận và TP.Long Xuyên) nên lãnh đạo Trạm T2 cho xả trạm. Từ tối 9.1 đến 15 giờ ngày 10.1, Trạm T2 đã 4 lần xả trạm.

Giảm giá vé qua Trạm BOT Sông Phan Chiều 10.1, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản chỉ đạo Sở GTVT và UBND H.Hàm Thuận Nam lên danh sách các phương tiện gần trạm thu phí BOT Sông Phan để trình Tổng cục Đường bộ VN và chủ đầu tư phê duyệt giảm giá vé. Trước đó, ngày 9.1 Tổng cục Đường bộ VN đã trình phương án giảm giá cho phương tiện gần Trạm BOT Sông Phan và được Bộ GTVT đồng ý ngay trong ngày. Theo đó, các chủ sở hữu ô tô có hộ khẩu ghi đúng trên phương tiện đăng ký ở xã Hàm Minh và Hàm Cường (kể cả các hộ của TT.Thuận Nam, cách trạm không quá 5 km) được giảm giá vé 50%. Đối với loại ô tô kinh doanh có trụ sở tại xã Hàm Minh và Hàm Cường được giảm 40%. Riêng xe buýt được giảm 100%.



