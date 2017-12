Trường hợp nào có thể khám xét khi chưa có lệnh? LS Công nói: “Tất nhiên, trong thực tế thì do tính khẩn cấp của việc bắt người phạm tội quả tang hay người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng như quy định tại Điều 81 BL TTHS, Cơ quan Công an có quyền thực hiện việc khám xét ngay mà chưa có lệnh vì căn cứ vào quy định ở điểm c, khoản 1, điều 81 BL TTHS "khi thấy dấu vết của tội phạm tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm.... Có nghĩa là, chỉ được khám trong các trường hợp rất hạn chế”.