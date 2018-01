Nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng miền Bắc lúc 7 giờ cùng ngày đã giảm sâu, trong đó nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất, xuống mức -0,3 độ C. Nhiệt độ tại các vùng núi rất thấp, như Đồng Văn (Hà Giang) 3,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 3,7 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 6,6 độ C. Tại các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ cũng giảm sâu. Cụ thể, Hà Nội rét 10 độ C, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) 10,5 độ C và TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) 11 độ C.

Trong ngày 9.1, ở vùng núi phía bắc đã xuất hiện băng giá. Tại xã Thượng Phùng (H.Mèo Vạc, Hà Giang), băng giá xuất hiện từ sáng sớm ở thôn vùng cao Mỏ Phàng. Đây là lần đầu tiên băng giá xuất hiện ở xã biên giới này trong mùa đông năm 2017 - 2018. Băng giá cũng xuất hiện trên khu vực thôn Tò Đú (TT.Mèo Vạc). Tại tỉnh Lạng Sơn, băng tuyết xuất hiện tại khu vực núi Mẫu Sơn có độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, khiến khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) nhiều khả năng sẽ xảy ra các hiện tượng băng giá, tuyết rơi trong những ngày tới.

P.Hậu