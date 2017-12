*Chống rét cho vật nuôi, đề phòng sâu bệnh hại lúa và cây ăn trái



Trong 7 ngày tới, miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh tràn về và liên tục tăng cường nên trời tiếp tục rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 10 - 14 độ C, hai ngày cuối tuần (30 - 31.12) có mưa nhỏ, mưa phùn. Vùng núi rét hại với nhiệt độ 8 - 10 độ C, những nơi có độ cao từ 1.500 m trở lên hầu hết dưới 5 độ C, tại Mẫu Sơn, Sa Pa, Sìn Hồ, đèo Pha Đin, Đồng Văn... có thể lại xuất hiện băng giá, sương muối và tuyết nhẹ. Sương mù có nơi khá dày nên tầm nhìn rất thấp, chú ý đề phòng trên các tuyến đường bộ vùng núi. Thời tiết miền Bắc trong đêm giao thừa đón năm mới 2018 khá đẹp, ngày đầu năm sẽ có nắng nhẹ.



Miền Trung trời nhiều mây và mưa trên diện khá rộng trong hai ngày cuối tuần, có nơi mưa vừa mưa to. Ngay trong đêm giao thừa và những ngày đầu năm 2018 mưa có thể sẽ giảm dần, chủ yếu là mưa nhỏ, diện mưa cũng thu hẹp. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ 13 – 15 độ C, từ Quảng Bình đến Huế 15 - 17 độ C. Qua khỏi đèo Hải Vân nhiệt độ 18 - 21 độ C, ban ngày có nắng ấm, mưa nhỏ chiều và đêm về sáng.

Tây nguyên thời tiết đẹp trong những ngày lễ tết tây 2018. Đà Lạt rét 12 - 14 độ C, ban ngày có nắng ấm trời mát dễ chịu rất thích hợp cho du lịch, tuy nhiên các tuyến đường đèo dốc sương mù làm cho tầm nhìn rất hạn chế, cần đề phòng nguy hiểm.

Miền Nam những ngày cuối năm thời tiết ấm áp, ban ngày có nắng nên nhiệt độ cao nhất trên cả nước 30 - 33 độ C, cảm giác hơi oi nóng vào giữa trưa. Về đêm trời trở gió làm tăng cảm giác lạnh, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 19 - 21 độ C ở miền Đông, nơi lạnh nhất là Long Khánh ở mức 18 độ C; TP.HCM và các nơi khác 20 - 23 độ C. Đêm giao thừa và Tết dương lịch thời tiết ôn hòa dễ chịu, trời se lạnh đêm về sáng, thích hợp cho mùa lễ hội.

Mưa trái mùa vẫn xảy ra ở các tỉnh ĐBSCL trong những ngày đầu năm 2018. Theo dự báo, đợt triều cường giữa tháng 11 âm lịch mực nước hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ đạt đỉnh cao nhất trong hai ngày 3 - 4.1, vượt mức báo động 3 nên những vùng trũng thấp lại bị ngập mỗi ngày 2 lần, đỉnh triều sáng từ 5 - 7 giờ lớn hơn chiều từ 17 - 19 giờ.

Trời rét ở miền Bắc nên cần tập trung các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Tây nguyên mưa trái mùa còn 1 - 2 đợt ngắn nữa, ảnh hưởng lớn đến cây cà phê đang vào mùa chín rộ nên cần theo dõi quả bị thối rụng, bảo quản sau thu hoạch. Nam bộ cần theo dõi chặt diễn biến rầy nâu vào đèn, xuống giống lúa đông xuân tập trung, đồng loạt né rầy. Với sầu riêng cũng như các vườn cây ăn quả, cần lưu ý từ nay đến giữa tháng 1.2018 còn mưa trái mùa, có thể làm sâu bệnh gây hại tăng, đặc biệt bệnh Greening trên cây có múi ở ĐBSCL...

Biển Đông có bão số 17 ? Ngày 2 hoặc 3.1.2018 sẽ có một cơn bão cuối mùa, vượt qua miền nam Philippines vào nam Biển Đông, có thể sẽ là cơn bão số 17. Diễn biến của cơn bão này rất phức tạp, tàu thuyền chú ý theo dõi tin thời tiết để phòng tránh, nhất là đối với vùng biển gần các quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa và ven biển miền Trung.

Lê Thị Xuân Lan

Chuyên gia khí tượng