Nam bộ căng thẳng chờ bão

Nhiều nơi còn chủ quan

Trong khi chính quyền và người dân nhiều tỉnh ven biển ĐBSCL đang tất bật phòng chống cơn bão số 16 (bão Tembin), thì ở một số địa phương vẫn còn tâm lý chủ quan, dẫn đến nguy cơ thiệt hại cả người và tài sản.



Sơ tán dân, cho học sinh nghỉ học Hơn 200 người chết ở Philippines Báo Rappler ngày 24.12 đưa tin số người thiệt mạng do siêu bão Tembin gây ra tại Philippines đã tăng lên hơn 200 người. Vùng phía bắc Mindanao chịu thiệt hại nặng nhất với 135 người thiệt mạng, trong khi số nạn nhân còn lại thuộc bán đảo Zamboanga và tỉnh Lanao del Sur. Đến hôm qua, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 153 người mất tích trong khi hơn 40.000 người vẫn đang ở lại các điểm sơ tán để tránh bão. Theo các quan chức địa phương, con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ đang tiến đến nhiều khu vực bị chia cắt do lũ lụt và sạt lở. Khánh An

Tại Bạc Liêu, chiều 24.12, sau khi kiểm tra các khu vực xung yếu như kè Nhà Mát (TP.Bạc Liêu), đê kè Gành Hào (H.Đông Hải)... Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhanh kế hoạch sơ tán gần 65.000 hộ dân với hơn 350.600 người và phải dứt điểm trước 10 giờ ngày 25.12. Đến khoảng 18 giờ ngày 24.12 đã có 27.000 người dân vùng ven biển Bạc Liêu tự sơ tán, tìm đến nhà người thân tá túc. Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết ngày 24.12 tỉnh đã thông báo di dời dân, nhất là các vùng ven biển phải di dời ngay người già, trẻ em, tài sản đến nơi an toàn. Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND H.Cái Nước (Cà Mau), cũng thông tin huyện có khoảng 9.000 người dân trong kế hoạch di dời. Trong đó, người già, trẻ em cần sơ tán ngay đến nhà người thân kiên cố là khoảng 6.200 người. Tối 24.12, ông Nguyễn Thiện Pháp, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tiền Giang, cho biết từ 6 giờ hôm nay 25.12, Tiền Giang sẽ sơ tán bước 1 (tại chỗ) cho hơn 39.000 dân tại các huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây và TX.Gò Công đến 12 giờ. Những người ở ngoài đê sẽ gom vào trong đê, những nhà không an toàn sẽ gom vào nhà an toàn hoặc trụ sở cơ quan gần đó. Để chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của bão số 16, chiều 24.12, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã về H.Cần Giờ (huyện đảo duy nhất của TP.HCM) họp khẩn để kiểm tra, quyết liệt triển khai công tác chuẩn bị. Đến 19 giờ hôm qua, việc sơ tán khoảng 5.000 người dân ở xã đảo Thạnh An và một số khu vực xung yếu ở H.Cần Giờ đến nơi an toàn đã được tổ chức chu đáo... Hôm qua, TP.HCM tiếp tục duy trì lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, cho học sinh, sinh viên toàn thành phố nghỉ học 2 ngày 25 - 26.12. Ngày 24.12, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã đến các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, TP.Vũng Tàu kiểm tra công tác phòng chống bão số 16. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng số người phải sơ tán do ảnh hưởng của bão hơn 166.000 người, trong đó tại H.Côn Đảo, địa phương được xem là ảnh hưởng đầu tiên khi bão đến có hơn 2.300 người phải di dời. Ngay trong chiều 24.12, số lượng người dân này đã được di dời ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão, bố trí ở tại các khu lưu trú an toàn, trung tâm văn hóa, trường học. Toàn bộ học sinh ở H.Côn Đảo đều được nghỉ học vào ngày 25.12 cho đến khi bão đi qua mới trở lại trường. Tại TP.Vũng Tàu, UBND thành phố đã nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn trước 12 giờ ngày 24.12 không được nhận khách lưu trú qua đêm, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ khách. UBND TP.Vũng Tàu cũng yêu cầu các khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch dọc bãi biển phải lập tức thông tin cho du khách về cơn bão và đề nghị khách rời Vũng Tàu nếu du khách ở khu vực Đông Nam bộ. Sáng 24.12, Ban Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã họp và quyết định dừng giàn BK.TNG và bắt đầu từ 7 giờ ngày 24.12 tiến hành sơ tán người. Liên doanh này cũng dừng công việc khai thác, khoan, vận chuyển dầu, khí… Ngoài ra, nhiều giàn khai thác khác của ngành dầu khí cũng bắt đầu sơ tán công nhân để tránh bão.



Không di dời sẽ cưỡng chế Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND H.Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết TT.Gành Hào dự báo chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nếu bão đổ bộ vào. Bởi nơi đây có cửa biển lớn nhất tỉnh, hàng ngàn tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu tránh bão. Điều lo lắng nhất là nếu sóng biển đánh cao từ 7 - 9 m thì tuyến đê kè Gành Hào có nguy cơ bị vỡ và hơn 15.000 người dân ở thị trấn này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của địa phương là bảo vệ nghiêm ngặt tuyến đê kè; đồng thời vận động người dân tự giác di dời đến nơi ở tạm an toàn. Nếu hộ nào chủ quan, lơ là thì huyện kiên quyết cưỡng chế, buộc di dời. Tại Bến Tre, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết từ 7 - 12 giờ ngày 25.12, lực lượng phòng chống bão sẽ áp dụng các biện pháp hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Trường hợp nào không đồng ý di dời sẽ cưỡng chế. Riêng 3 huyện vùng biển là Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú đã tăng cường mỗi huyện một trung đội vũ trang để sẵn sàng hỗ trợ người dân và các công trình công cộng phục vụ việc phòng chống bão có hiệu quả. Ông Lê Phong, Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết huyện cần phải di dời hơn 5.000 người. Theo chỉ đạo của tỉnh, chiều 24.12 phải di dời người già, trẻ em vào nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, nhiều người dân còn chủ quan chưa chịu đi vì cho rằng bão vẫn còn xa. Vì vậy, huyện phải tăng cường giải thích, dùng nhiều biện pháp cứng rắn, qua đó một số bà con đã chịu di dời. Tại H.Long Phú (Sóc Trăng), lãnh đạo huyện thường xuyên theo dõi tình hình của bão để có biện pháp ứng phó kịp thời. Nhưng theo lãnh đạo UBND huyện, có một bộ phận người dân còn chủ quan với bão vì chưa thấy dấu hiệu rõ rệt. Do đó, huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân chấp hành chủ trương di dời để tránh nguy cơ thiệt hại. Thanh Niên