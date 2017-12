Sáng 1.1, một lãnh đạo Công an TP.Nha Trang cho biết Công an TP.Nha Trang đang phối hợp với PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ vụ việc nói trên. "Đây là vụ án nghiêm trọng, đang trong quá trình điều tra nên hiện tại chúng tôi chưa thể thông tin cụ thể", vị này nói.

Trước đó, từ khuya 31.12.2017 đến sáng 1.1.2018, trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng thông tin "một phụ nữ bị cắt cổ" ở TP.Nha Trang gây xôn xao dư luận. Theo đó, vụ việc xảy ra khuya 31.12.2017, tại khu vực gần bến xe phía bắc TP.Nha Trang.

Nguyễn Chung