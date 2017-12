Ngày 24.11, C46 bắt giữ và khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), nguyên cán bộ một đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM, để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Ánh, C46 đã chia làm nhiều tổ công tác thi hành lệnh khởi tố đối 7 lãnh đạo, cán bộ Phòng giao dịch của DongA Bank và các chi nhánh. Các bị can này bị khởi tố về tội "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tuy nhiên được tại ngoại điều tra. Các bị can này có hành vi làm thủ tục tất toán khống các khoản vay của các cá nhân, tổ chức. Sau khi tiến hành khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan công an thu giữ được một số tài liệu, giấy tờ liên quan đến vụ án.