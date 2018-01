Xe tải chở nước ngọt đang lên dốc thì mất lái, văng hết hàng xuống đường. Lợi dụng tình huống, có 2 tài xế xe taxi nhanh tay xông vào khuân mấy thùng nước ngọt bỏ lên xe mình rồi phóng đi, mặc kệ tài xế xe tải khóc không ra nước mắt. May sao đời còn dễ thương khi có mấy bác tài xe ôm và xe hơi dừng lại giúp tài xế xe tải thu dọn, nhặt lại từng lon nước ngọt rơi tung tóe (ảnh trái). Cái kết thật vui vẻ bởi xe tải vẫn có thể tiếp tục hành trình và không mất quá nhiều hàng.

tin liên quan Xe container bị lật, người dân giúp tài xế thu gom hơn 20 tấn hàng

Hai luồng ý kiến song song về sự việc nêu trên khiến Facebook trở nên sôi động. Một mặt, dân mạng mỉa mai hành vi không đẹp của 2 tài xế hôi của. Họ đặt câu hỏi: “Thùng nước đổi lấy cả nhân cách của một con người, có đáng không 2 anh taxi?”. Mặt còn lại, họ ủng hộ hành động tương trợ của đa số người tham gia giao thông đã giúp tài xế không may kia. Tuy nhiên, nhiều Facebooker chỉ ra: “Xe tải cũng sai nguyên tắc chở hàng khi không chằng buộc bảo hiểm, bạt che. Như vậy hàng rớt xuống đường trúng người khác cũng rất nguy hiểm”.

Hai luồng ý kiến song song về sự việc nêu trên khiến Facebook trở nên sôi động. Một mặt, dân mạng mỉa mai hành vi không đẹp của 2 tài xế hôi của. Họ đặt câu hỏi: “Thùng nước đổi lấy cả nhân cách của một con người, có đáng không 2 anh taxi?”. Mặt còn lại, họ ủng hộ hành động tương trợ của đa số người tham gia giao thông đã giúp tài xế không may kia. Tuy nhiên, nhiều Facebooker chỉ ra: “Xe tải cũng sai nguyên tắc chở hàng khi không chằng buộc bảo hiểm, bạt che. Như vậy hàng rớt xuống đường trúng người khác cũng rất nguy hiểm”.

49 gặp 50

Một câu chuyện lộn xộn khác được cho là xảy ra tại Hải Phòng cũng nóng không kém. Với chú thích: “Con ăn cắp bị chủ shop đăng lên mạng, bố gọi cả nhà đến đánh cả chủ shop”, video do Nguyễn Tùng Lâm đăng tải thu hút rất nhiều bình luận, lượt chia sẻ.

Theo lời chủ shop tường thuật lại câu chuyện với giọng điệu tức tối, thì cô gái đến shop trộm đồ. Cô bị bắt quả tang và nhận lỗi ngay tại trận. Chủ shop đăng thông tin này lên mạng xã hội. Sau đó, bố và người nhà cô gái đến shop hỏi vì sao chủ shop lại làm thế với con gái họ (ảnh phải). Sau vài ba câu, hai bên vừa cãi vã vừa xô xát. Chủ shop còn chạy vào nhà vác dao ra phòng thủ. Rất may do được người xung quanh can ngăn nên chuyện chưa đi quá xa và không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều cư dân mạng thể hiện sự đồng cảm với chủ shop. Một số bình luận cho rằng nếu câu chuyện đúng là như vậy thì bên cô gái kia “bẩn cả họ”. Nhưng không ít người đặt câu hỏi về phía shop: “Cô gái kia ăn cắp nhận lỗi rồi thì thôi, sao đăng video lên, để câu view à?”. Một vài Facebooker giải đáp: “Đăng cho các shop cảnh giác, cứ nhận lỗi là xong chắc?”.

Tạ Ban (tổng hợp)