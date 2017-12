Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh La Thăng cùng các đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Các bị can: Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT PVN); Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank); Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Thanh Liêm; Vũ Khánh Trường; Phan Đình Đức (3 bị cáo này đều là nguyên thành viên HĐTV PVN) bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Ninh Văn Quỳnh, Phó tổng giám đốc PVN bị đề nghị truy tố thêm cả tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2006, PVN được Chính phủ cho phép thành lập 1 ngân hàng cổ phần dầu khí trong đó PVN nắm giữ 50% vốn điều lệ. PVN đã hoàn thành một số thủ tục để thành lập ngân hàng Hồng Việt nhưng sang năm 2008, do tình hình kinh tế khó khăn nên PVN chuyển sang phương án góp vốn mua cổ phần của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Trước thời điểm góp vốn, PVN đánh giá OceanBank là ngân hàng quy mô nhỏ, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, không có tiềm lực kinh tế. Mặc dù biết rõ tình hình tại OceanBank cũng như các chỉ đạo của Chính phủ trong việc rà soát cân đối nguồn vốn nhưng bị can Đinh La Thăng đã không có bất cứ chỉ đạo nào đối với HĐQT và Ban điều hành PVN để thống nhất chủ trương, thực hiện thẩm định OceanBank hay tính toán đến phương án khả thi khi góp vốn. Bị can Đinh La Thăng đã không thông qua đến HĐQT mà đã ký hợp đồng thỏa thuận góp vốn với Hà Văn Thắm, Chủ tịch OceanBank khi đó, cũng không báo cáo với Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Sau khi ký thỏa thuận, ông Thăng tiếp tục có chủ trương, ký ban hành các nghị quyết góp vốn, bổ sung vốn vào OceanBank cũng chưa có chỉ đạo của Thủ tướng. Việc làm của bị can Đinh La Thăng là trái các quy định tại nghị định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã gây thiệt hại 800 tỉ đồng cho PVN tại OceanBank.

Cáo trạng xác định, bị can Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng của OceanBank là yếu kém, biết rõ yêu cầu của Bộ Tài chính nhưng cố ý không thực hiện và vẫn quyết địn h góp 800 tỉ đồng vào OceanBank. Đến thời điểm ngày 1.1.2011, luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực, với vai trò Chủ tịch HĐTV, Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại OceanBank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn của PVN tại OceanBank trái quy định tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỉ đồng (đợt 3) vào OceanBank. Hậu quả, toàn bộ số 800 tỉ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Ngân hàng OceanBank.

Hành vi của bị can Đinh La Thăng đã làm trái nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, trái với chỉ đạo của Thủ tướng dẫn đến PVN mất 800 tỉ đồng. Bị can Đinh La Thăng là người quyết định chủ trương, chỉ đạo việc thực hiện và với tư cách là người đứng đầu PVN có trách nhiệm đảm bảo toàn vốn của PVN.

Trong giai đoạn bị truy tố bị can Đinh La Thăng nhận trách nhiệm trước pháp luật với tư cách người đứng đầu PVN và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cũng theo cáo trạng, bị can Ninh Văn Quỳnh được bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN từ năm 2008 đến tháng 2.2014 với nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của PVN, tham mưu đề xuất giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại PVN. Trong 3 lần HĐQT/HĐTV PVN ban hành chủ trương góp vốn, bổ sung góp vốn mua cổ phần của OceanBank giai đoạn năm 2008 - 2011, Ninh Văn Quỳnh đã trực tiếp chỉ đạo Ban Tài chính kế toán làm các thủ tục, tham mưu, đề xuất trình văn bản liên quan đến 3 lần góp vốn để Ban Tổng giám đốc PVN và HĐQT/HĐTV ký. Hành vi của bị can Ninh Văn Quỳnh đã đồng phạm, giúp sức với vai trò là người thực hành tích cực cho các hành vi sai phạm của bị can Đinh La Thăng. Vì vậy, Ninh Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hậu quả, gây thiệt hại cho PVN là 800 tỉ đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3.2009 - 12.2013, Ninh Văn Quỳnh với vai trò Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt số tiền 20 tỉ đồng là tiền chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN tại OceanBank từ Nguyễn Xuân Sơn.

Thái Sơn