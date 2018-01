Đại tá Trần Văn Mười - Trưởng Công an H.Hàm Thuận Nam cho biết, lực lượng Công an huyện và Công an tỉnh Bình Thuận đã túc trực tại trạm.

"Chỉ khi nào có tình trạng mất an ninh trật tự thì lực lượng công an mới vào cuộc. Cái này người ta chỉ yêu cầu giải thích lý do thu phí qua trạm này. Tức là công ty BOT người ta có trách nhiệm trả lời, chứ không phải lực lượng công an", đại tá Mười nói với PV Thanh Niên.