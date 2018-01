Nạn nhân được xác định là thiếu úy Nguyễn Nhật Thi (25 tuổi) công tác tại Đội An ninh Công an TX.Dĩ An (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày (10.1), thiếu úy Thi điều khiển xe máy BS 61B1 - 900.31 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi từ TX.Dĩ An về TX.Thuận An (Bình Dương).

Khi đến đoạn đường giao nhau với đường Chu Văn An, xe máy 61B1 - 900.31 xảy ra va chạm với xe tải BS 61C - 242.51 (chưa xác định danh tính tài xế) chở thép cuộn. Xe máy bị xe tải hất văng hàng chục mét, nạn nhân bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải chạy tới hơn 20 mét mới dừng hẳn. Tài xế xe tải bỏ xe còn nổ máy, rời khỏi hiện trường. Công an đang truy tìm tài xế xe tải bỏ trốn và xác minh chủ xe.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn ùn tắc hơn 1 giờ.

Đỗ Trường