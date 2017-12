Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã đề nghị các doanh nghiệp báo cáo, thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018 trước ngày 31.12.

Lương tối thiểu tăng, thưởng tết tăng nhẹ

Theo ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Quản lý lao động - Ban Quản lý các KCX-KCN TP.HCM (Hepza), đến nay đã có hơn 300 công ty (trong số 1.000 công ty) do cơ quan này quản lý, báo cáo về tình hình chăm lo và thưởng tết cho người lao động (NLĐ). Tiến độ này khá chậm, do năm nay các doanh nghiệp (DN) phải điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ ngày 1.1.2018 nên ảnh hưởng việc báo cáo tình hình thưởng tết. Dự kiến, cuối tháng 12 mới có thể phân tích, đánh giá chi tiết mức thưởng tết ngành nào cao nhất, mức trung bình và thấp nhất, mức thưởng cao hay thấp hơn so với năm ngoái.

Trong khi đó, theo khảo sát của một số cơ quan quản lý lao động, mức thưởng tết năm nay có thể sẽ cao hơn năm ngoái do tình hình kinh tế năm nay khả quan hơn. Thêm vào đó, mức thưởng tết thường được các DN căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng nên mức thưởng cũng cao hơn chút ít. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch LĐLĐ Q.Bình Tân (TP.HCM), cho hay tính tới thời điểm này, có hơn 10 đơn vị trên địa bàn quận báo cáo về mức thưởng tết. Theo đó, mức thưởng bình quân là một tháng lương. Trong đó, khu vực DN tư nhân, hợp tác xã, mức thưởng bình quân là 4,7 triệu đồng, cao nhất là 6 triệu đồng. Khu vực công ty trách nhiệm hữu hạn, mức thưởng bình quân là 8,5 triệu đồng, cao nhất là 13 triệu đồng, thấp nhất là 4 triệu đồng. Khu vực liên doanh, 100% vốn nước ngoài có mức thưởng bình quân là 7,5 triệu đồng, thấp nhất là 3,4 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng ở Công ty TNHH Pouyuen VN, mức thưởng thấp nhất của công ty này là 4,5 triệu đồng, bình quân là hơn 5 triệu đồng. Theo ông Hải, mức thưởng năm nay của Công ty Pouyuen VN cao hơn năm trước do mức thưởng được tính căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng.

Lãnh đạo một công ty kinh doanh về nông nghiệp, thủy hải sản tại TP.HCM chia sẻ, năm nay mức thưởng của công ty có thể sẽ cao hơn năm trước do tình hình kinh doanh năm nay khả quan hơn. Theo đó, mức thưởng tết năm 2018 ngoài tháng lương 13, NLĐ sẽ được nhận thêm 2 tháng lương (so với năm ngoái là 1,5 tháng lương).

Ở chiều ngược lại, ông Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch LĐLĐ Q.6 (TP.HCM), cho biết các DN trên địa bàn chưa có báo cáo về thưởng tết. Tuy nhiên, dự kiến tết năm nay có khả năng nhiều đơn vị có mức thưởng thấp. Theo ông Bắc, địa bàn Q.6 đa phần là các DN hoạt động lĩnh vực buôn bán, thương mại, dịch vụ, trong năm qua, tình hình kinh doanh buôn bán có nhiều khó khăn.

Mới đây, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã có văn bản đề nghị các DN quan tâm thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018; không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của NLĐ dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại DN. Trường hợp DN gặp khó khăn, cần thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động và báo cáo phòng LĐ-TB-XH quận, huyện, ban quản lý KCX-KCN, Ban quản lý khu công nghệ cao để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng tết và hỗ trợ cho NLĐ.

Thống kê các DN nợ lương

Trao đổi với Thanh Niên ngày 24.12, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho hay mặc dù chưa có số liệu tổng hợp chính thức, nhưng: “Tình hình kinh tế năm 2017 khá hơn năm ngoái, các chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành, sản xuất kinh doanh trong các DN ổn định nên mặt bằng chung của thưởng tết năm 2018 chắc chắn sẽ không thể thấp hơn năm 2017. Thông tin về tình hình thưởng tết tại Cần Thơ mới đây cho thấy, một số DN cũng đã thưởng tết cao hơn hẳn năm ngoái”, ông Diệp nói.

Trong khi đó, ông Phạm Minh Huân, nguyên Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, nhận định: “Mặt bằng chung, tiền thưởng tết vẫn sẽ dao động trong khoảng 1 tháng lương. Riêng với một số ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, thủy sản… dù có những khó khăn riêng nhưng nhìn chung hoạt động vẫn giữ được sự ổn định. Vì vậy, nhiều khả năng DN thuộc các ngành này vẫn sẽ giữ được mức thưởng như các năm trước. Còn các nhóm ngành ngân hàng, bất động sản, dịch vụ du lịch... tình hình tăng trưởng tốt nên có thể sẽ thưởng tết cao”.

Bộ LĐ-TB-XH cũng yêu cầu các địa phương thống kê các DN nợ lương năm 2017, số lao động bị nợ lương và số tiền lương bị nợ. Các lĩnh vực được yêu cầu thống kê đều sử dụng nhiều lao động làm việc, như: dệt may, da giày, thủy sản, gỗ…

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ LĐ-TB-XH, năm 2017, mức bình quân các DN thưởng Tết Nguyên đán đạt 1 tháng lương, khoảng 4,9 triệu đồng/tháng. DN thưởng tết cao nhất là 1 tỉ đồng và thấp nhất là 50.000 đồng.

Một doanh nghiệp ở Cần Thơ thưởng tết gần nửa tỉ đồng/người Ngày 24.12, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.Cần Thơ cho biết hiện có gần 100 DN trên địa bàn TP.Cần Thơ đã có kế hoạch thưởng Tết dương lịch với mức bình quân từ 2 - 11,6 triệu đồng/người, tùy theo khu vực. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 116.593.000 đồng/người của một DN dân doanh ngoài khu công nghiệp, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hiện có trên 90 DN đã có kế hoạch thưởng với mức bình quân từ 2,9 - 8,4 triệu đồng/người, tùy theo khu vực. Trong đó, có một DN dân doanh ngoài khu công nghiệp có mức thưởng cao nhất là 466.372.000 đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người tại một DN dân doanh trong khu công nghiệp. Thu Tâm



Hải Nam - Thu Hằng