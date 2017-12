Hôm nay (25.12), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Vũ Ngọc Dương (30 tuổi, ngụ tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội), người bị kết án oan 30 tháng tù.

Tại buổi xin lỗi công khai đối với anh Dương, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, nói: “Hôm nay, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thổ Quan, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng vụ án Vũ Ngọc Dương thực hiện việc tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Vũ Ngọc Dương, là người bị kết án oan về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương và Hà Nội, đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc phường Thổ Quan, tổ dân phố và gia đình anh Vũ Ngọc Dương, đại diện Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đã điểm lại tiến trình vụ án từ khi anh Dương bị khởi tố, điều tra cho tới buổi xin lỗi công khai này.

Bà Thủy cho biết thêm, cùng với việc xin lỗi công khai anh Dương, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đang làm việc với gia đình người bị kết án oan, để giải quyết bồi thường thiệt hại một cách thỏa đáng theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung vụ án, năm 2008, anh Dương có vay của Nguyễn Văn Hiền (34 tuổi, ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội) và vợ là Dương Diệu Thu (36 tuổi) 50 triệu đồng. Nhưng do thời điểm đó không có tiền nên Hiền lấy 50 triệu đồng từ Dương Quốc Linh (46 tuổi, ngụ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) để cho anh Dương vay. Sau nhiều lần cùng chồng đi đòi nợ không được, Thu trao đổi với Nguyễn Thị Thanh Vân (48 tuổi, khi đó đang công tác tại Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo huyện Đông Anh, Hà Nội) về chuyện trả thù con nợ.

Vợ chồng Thu và Vân thống nhất làm giả chữ viết, chữ ký của anh Dương trong các giấy tờ nhận tiền tài trợ nhân đạo rồi chiếm đoạt. Cụ thể, từ tháng 4.2010 đến tháng 5.2011, Vân làm giả chữ ký, chữ viết của anh Dương trên hàng chục giấy tờ liên quan đến một khoản tiền mà Trung tâm Dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo huyện Đông Anh nhận tài trợ từ một tổ chức. Ngoài ra, những người này còn làm giả giấy tờ anh Dương vay nợ.

Với những số giấy tờ giả do vợ chồng Thu và Vân làm, thì anh Dương đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của Trung tâm Dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo huyện Đông Anh, dẫn tới cuối năm 2011, anh Dương vướng vòng lao lý. Ngày 25.7.2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh khởi tố vụ án hình sự, tạm giam 3 tháng đối với anh Dương để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21.11.2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương 30 tháng tù. Tới ngày 10.9.2013, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với Dương. Suốt quãng thời gian đó, anh Dương liên tục kêu oan. Tới đầu năm 2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao quyết định hủy cả 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm đối với anh Dương. Ngày 5.5.2015, Viện Kiểm sát nhân tối cao quyết định khởi tố vụ án làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức đối với Dương Diệu Thu cùng đồng bọn.

Ngày 11.3.2016, Công an thành phố Hà Nội đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với anh Dương do không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20.9.2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thu, bị cáo Vân cùng mức án 40 tháng tù về 2 tội danh: làm giả giấy tờ , tài liệu của cơ quan tổ chức và vu khống. Bị cáo Hiền bị tuyên phạt 32 tháng tù và bị cáo Linh bị tuyên phạt 8 tháng tù.

Hà An