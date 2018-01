* Tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng và phức tạp

Theo đó, kết quả thanh tra đã phát hiện 235 đơn vị có sai phạm về kinh tế gần 500 tỉ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 372 tỉ đồng (đã thu hồi 342 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 92,07%); kiến nghị xử lý hành chính 171 tập thể và 273 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, khả năng tự phát hiện tham nhũng trong các đơn vị trực thuộc chưa cao; tiến độ xử lý tin báo tố giác tội phạm và công tác điều tra, khởi tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng còn chậm...

Cùng ngày, Viện KSND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017. Theo báo cáo, tình hình tội phạm trong năm giảm (án khởi tố mới 8.097 vụ/6.027 bị can, so cùng kỳ giảm 549 vụ/1.707 bị can). Nhưng tội phạm về tham nhũng và chức vụ, xâm phạm hoạt động tư pháp tăng và diễn biến phức tạp; xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận.





Đình Phú - Phan Thương