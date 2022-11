Vietcombank công bố nhân sự tại Lào

Cụ thể, cử ông Lê Quang Vinh - Phó tổng giám đốc Vietcombank là người đại diện đầu mối phần vốn góp của Vietcombank tại VCB Lào và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VCB Lào. Cử biệt phái ông Nguyễn Quang Minh - Phó giám đốc Vietcombank Hoàng Mai là người đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại VCB Lào và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT VCB Lào. Cũng tại buổi lễ, VCB Lào đã công bố các quyết định về nhân sự lãnh đạo, cụ thể Chủ tịch HĐQT VCB Lào đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh - Thành viên HĐQT VCB Lào giữ chức vụ Tổng giám đốc VCB Lào; Tổng giám đốc VCB Lào đã ký quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc cụm Chi nhánh HDBank Kon Tum giữ chức vụ Phó tổng giám đốc VCB Lào.





Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao Ban lãnh đạo VCB Lào, đã hoàn thành tốt các kế hoạch do VCB và Đại hội đồng Cổ đông VCB Lào đưa ra. Trải qua gần 4 năm hoạt động, kết quả kinh doanh của VCB Lào tăng trưởng mạnh qua các năm. Tăng trưởng tài sản trung bình 6,1%; cho vay khách hàng tăng trung bình 182%; huy động tăng trung bình 110%; doanh thu tăng trung bình 102,2%; lợi nhuận tăng trung bình 21%. Đặc biệt năm 2021, mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng Vietcombank Lào vẫn duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả và tăng trưởng mạnh ở hầu hết các chỉ tiêu chính; lợi nhuận tăng 25,17%. Trong 9 tháng đầu năm 2022, dư nợ của VCB Lào đạt mức tăng trưởng 27,29% so với cuối năm 2021, huy động tăng 108% và lợi nhuận tăng 15,30% so với cùng kỳ. Năm 2021, VCB Lào đã được Bộ Tài chính Lào tặng bằng khen với thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. VCB Lào hiện đang bám sát tiến độ triển khai các dự án nhằm chuẩn hóa hoạt động như IFRS và Basel 2 theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước Lào.