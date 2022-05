VietinBank 11 năm liên tiếp nằm trong Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Forbes Global 2000 năm 2022 vừa được Forbes bình chọn dựa trên cơ sở tập hợp những công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới. Theo đó, Forbes Global 2000 dựa trên 4 tiêu chí cơ bản gồm: Doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường để xác định quy mô doanh nghiệp. Theo những tiêu chí này, VietinBank nằm trong Forbes Global 2000 năm 2022 với thứ hạng 1.560. Cụ thể, doanh thu của VietinBank đạt 4,41tỉ USD, lợi nhuận đạt 612,4 triệu USD, tài sản đạt 67,2 tỉ USD và giá trị thị trường đạt 6,15 tỉ USD.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp, VietinBank có mặt trong Bảng xếp hạng Forbes Global 2000. VietinBank là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng này năm 2012 và liên tục duy trì thứ hạng cao trong danh sách Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới đã khẳng định tiềm lực phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, bền vững của VietinBank cũng như vị thế của VietinBank trong nước và trên trường quốc tế.

Kết thúc năm 2021, VietinBank đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực, hoàn thành tất cả các mục tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao trong năm 2021 nhờ chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển dịch nhanh cơ cấu thu nhập, cơ cấu dư nợ và cơ cấu nguồn vốn, triển khai chiến lược khách hàng là trung tâm, phát triển các giải pháp ngân hàng tài chính hiện đại, nâng cao năng lực tư vấn, chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng. Theo đó, dư nợ tín dụng tăng và nguồn vốn huy động tăng lần lượt 11,1% và 17.3% so với cuối năm 2020. Tổng thu nhập hoạt động tăng 17,2% so với năm 2020. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục tăng trưởng, trong đó, thu thuần dịch vụ tăng 13,7% so với năm 2020.





VietinBank cũng hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỉ đồng lên 48.058 tỉ đồng và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai trong ngành. Bên cạnh đó, VietinBank tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội khi dành nguồn lực hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng; trong đó có 166 tỉ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên cả nước.

Với việc tiếp tục duy trì vị thế trong Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới đã chứng minh hướng đi đúng đắn của công tác quản trị điều hành của VietinBank với những thay đổi mạnh mẽ theo hướng chủ động, thúc đẩy tư duy quản lý linh hoạt, tinh thần đổi mới sáng tạo; đồng thời bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, giám sát chặt chẽ, từ đó sẵn sàng đưa VietinBank chinh phục những đỉnh cao thành công mới.