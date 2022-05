VietinBank eFAST - Trợ lý tài chính đắc lực cho doanh nghiệp

Nhu cầu “Trợ lý tài chính số” đang gia tăng mạnh mẽ

Bất chấp khó khăn của đại dịch, trong năm 2021 nền kinh tế Việt Nam vẫn đón nhận thêm 116.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 43.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là một trong những nhân tố giúp Việt Nam được các tổ chức quốc tế xếp thứ 44 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và thứ 3 trong các hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất khu vực Đông Nam Á.

Năm 2021 cũng là năm khởi sắc của các doanh nghiệp FDI. Dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt 31,1 tỉ USD, tăng 9,2% so với năm 2020. Không chỉ tăng về số lượng, năm 2021 đánh dấu sự chuyển mình của dòng vốn FDI khi chất lượng vốn đầu tư tăng dần. Số lượng dự án quy mô nhỏ dưới 1 triệu USD và dưới 5 triệu USD đều giảm hơn 33% so với năm 2020. Dự án trong lĩnh vực công nghệ, chế biến, chế tạo, năng lượng vươn lên dẫn đầu cũng là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế. Sang năm nay, vốn FDI thực hiện trong quý 1 ước tính là 4,42 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.

Đi cùng sự phát triển của thị trường, một nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết đó là vấn đề tốc độ xử lý nghiệp vụ tài chính cho các doanh nghiệp. Khi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhiều công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, blockchain, tự động hóa được áp dụng sâu vào mọi lĩnh vực để thích nghi với tình hình mới thì tốc độ xử lý nghiệp vụ tài chính cũng cần tăng tốc. Trong khi đó, các hình thức thanh toán, theo dõi tài chính thủ công… đang dần thể hiện sự hạn chế, đòi hỏi một ứng dụng ngân hàng điện tử mới, có chức năng như một “Trợ lý tài chính số”, thấu hiểu và giúp xử lý nhanh chóng các nghiệp vụ tài chính của doanh nghiệp.

Để giải quyết vấn đề này, tới đây, VietinBank sẽ ra mắt nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST mới - Trợ lý tài chính số ưu việt dành cho doanh nghiệp, mang lại lựa chọn nhất cho khách hàng doanh nghiệp cả về “chất”, “lượng” và “giá”, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời kỳ “bình thường mới”.

Đại diện VietinBank cho biết: “Mục tiêu trong năm 2022, VietinBank sẽ tiếp tục dành những nguồn lực và chính sách tốt nhất đưa VietinBank eFAST trở thành Trợ lý tài chính số hàng đầu của doanh nghiệp, là đối tác tin cậy đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi số và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh”.

Bổ sung và nâng cấp nhiều tính năng ấn tượng

Dựa trên nền tảng ứng dụng VietinBank eFAST đã được đông đảo khách hàng ưa chuộng trong nhiều năm qua, VietinBank eFAST mới bổ sung 55 tính năng mới và nâng cấp 81 tính năng hiện tại. Trừ các dịch vụ ngân quỹ liên quan đến tiền mặt thì toàn bộ các dịch vụ ngân hàng đang được cung cấp tại quầy giao dịch đều được đưa lên Ngân hàng số VietinBank eFAST mới: Từ các dịch vụ ngân hàng thường xuyên và thiết yếu đối với doanh nghiệp như: Cho vay (giải ngân, trả nợ khoản vay), phát hành bảo lãnh, FX online, tiền gửi có kỳ hạn, quản lý khoản phải thu (thu hộ theo lô, thu học phí online, thu hộ chung cư...), quản lý khoản phải trả (thanh toán lương, nộp ngân sách nhà nước, chuyển tiền...), quản lý thanh khoản (quản lý dòng tiền tập trung bù đắp)... đến các dịch vụ chuyên biệt như: Thấu chi online, westranfer (gửi hồ sơ giao dịch), thanh toán hóa đơn nhà phân phối...





Đặc biệt, VietinBank eFAST mới sở hữu tính năng ưu việt, tiên phong đón đầu thị trường đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng như: Tài khoản ảo (cho phép khách hàng tạo tài khoản ảo, theo format ký tự, logic quản lý của doanh nghiệp); tài trợ chuỗi cung ứng (SCF); chuyển tiền ngoại tệ không yêu cầu cung cấp chứng từ gốc; FX online 247; chứng từ ký số (Sao kê, sổ phụ, lệnh chi…); hóa đơn điện tử; kết nối eFAST với phần mềm kế toán của khách hàng để gạch nợ tự động...

Song song đó, “Trợ lý tài chính số” VietinBank eFAST luôn sẵn sàng 24/7 để cung cấp các báo cáo quản trị tài chính cho doanh nghiệp chỉ sau vài lần click chuột với các tính năng như báo cáo tình hình quản trị tài chính của doanh nghiệp; báo cáo quản trị khoản phải thu theo thời gian thực; báo cáo quản lý dòng tiền tập trung/bù đắp…

Các khoản thanh toán thường xuyên của doanh nghiệp như thanh toán hóa đơn, trả nợ khoản vay, chuyển tiền cho đối tác định kỳ… cũng sẽ được Trợ lý số VietinBank eFAST nhận diện và gợi ý đặt lịch thanh toán tự động để tiết giảm thời gian thực hiện giao dịch lặp lại.

Miễn 100% phí chuyển tiền VNĐ và giảm 50% phí chuyển tiền ngoại tệ

Ngoài việc mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng từ hàng trăm tính năng, tiện ích ưu việt trên nền tảng số VietinBank eFAST, VietinBank còn đang áp dụng nhiều ưu đãi cho các giao dịch trên eFAST như: Miễn 100% phí giao dịch chuyển tiền VNĐ (bao gồm phí chuyển tiền VNĐ trong và ngoài hệ thống, phí chi lương, phí nộp ngân sách nhà nước); giảm 50% phí chuyển tiền ngoại tệ và ưu đãi mua bán ngoại tệ tới 100 điểm tùy cặp đồng tiền.