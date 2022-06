Vĩnh Long: 20 thanh thiếu niên mở 'tiệc' ma túy trong tiệm áo cưới

Ngày 18.6, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý 20 thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy tập thể trong một tiệm áo cưới ở xã Long Mỹ, H.Mang Thít.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Mang Thít và Công an xã Long Mỹ bất ngờ kiểm tra tiệm áo cưới thuộc tổ 4, ấp Long Phước, xã Long Mỹ, H.Mang Thít do Huỳnh Hữu Tài (31 tuổi, ngụ xã Long Mỹ, H.Mang Thít) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên bên trong 2 phòng của tiệm áo cưới có 20 người (13 nam, 7 nữ), độ tuổi từ 17 đến 40, ngụ tại các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Nai, đang tụ tập bay, lắc sử dụng trái phép chất ma túy.





Tại hiện trường, công an thu giữ 2 đĩa bằng sứ có chứa chất bột màu trắng, nghi là chất ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 19 người dương tính với chất ma túy.

Bước đầu làm việc, Huỳnh Hữu Tài khai nhận đã cho nhóm thanh thiếu thuê địa điểm để sử dụng ma túy.

Hiện, cơ quan công an đã di lý nhóm người sử dụng ma túy tập thể trên về cơ quan để khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý Huỳnh Hữu Tài về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.