Vĩnh Long: Bắt giữ 18 người tổ chức, tham gia đá gà ăn tiền

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25.11, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an xã Thuận An (TX.Bình Minh, Vĩnh Long) bất ngờ ập vào khu đất trống thuộc ấp Thuận Thới, xã Thuận An, TX.Bình Minh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 6 người (trong đó có 1 phụ nữ) cùng tang vật gồm: 2 con gà, 1 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 5 xe máy, 4 điện thoại di động và gần 20 triệu đồng.

Công an xã Thuận An đang làm việc với Nguyễn Mạnh Trung (30 tuổi, ngụ P.Cái Vồn, TX.Bình Minh) và những người bị bắt quả tang để làm rõ hành vi tổ chức và tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 24.11, Đội CSHS Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) phối hợp Công an xã Thành Lợi kiểm tra khu sân vườn nhà ông Nguyễn Văn Chờ (55 tuổi, ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi, H.Bình Tân), phát hiện và bắt giữ 12 người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.





Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 con gà, nhiều cặp cựa sắt, 8 điện thoại di động, 12 xe máy và trên 21 triệu đồng.

Bước đầu làm việc, những người này thừa nhận có tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, khi tụ tập khoảng 30 phút thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hai vụ tổ chức và tham gia đá gà ăn thua bằng tiền nêu trên đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.