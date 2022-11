Vĩnh Long: Bắt giữ 37 người tại 3 điểm lắc tài xỉu, đá gà ăn tiền

Khoảng 10 giờ 45 ngày 15.11, Đội CSHS Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) bắt quả tang 12 người (10 nam và 2 nữ, có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Long và Bến Tre) đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền bên trong quán nước thuộc ấp Định Thới A, xã An Phước, H.Mang Thít do ông Lê Văn Ve (55 tuổi, ngụ TT.Càng Long, H.Càng Long, Trà Vinh) làm chủ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 hột xí ngầu, 1 đĩa sành, 11 điện thoại, hơn 31,5 triệu đồng và một số dụng cụ dùng để đánh bạc.

Đến khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, Đội CSHS Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) phối hợp Công an xã Thành Trung bất ngờ ập vào kiểm tra khu đất trống phía sau quán cà phê không tên thuộc ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, H.Bình Tân, phát hiện nhiều người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 13 người có hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 2 con gà, 2 cặp cựa kim loại, 6 xe máy và gần 40 triệu đồng.





Tiếp đến, khoảng 12 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Vũng Liêm và Công an xã Hiếu Nhơn kiểm tra, phát hiện nhiều người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Ngã Chánh, xã Hiếu Nhơn, H.Vũng Liêm.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 12 người cùng tang vật gồm 5 con gà, 10 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 20 cuộn băng keo, 11 điện thoại, 24 xe máy và gần 80 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý 3 vụ tụ tập đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nêu trên.