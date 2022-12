Vĩnh Long: Bắt khẩn cấp nghi phạm mua bán ma túy tại chợ Kinh Cụt

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 27.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vĩnh Long và Công an P.1 thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Huy Liêm (tên thường gọi Liêm Ba Mươi, 38 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vào thời gian trên, lực lượng công an bắt quả tang Liêm đang mua bán chất ma túy cho các con nghiện khu vực chợ Kinh Cụt (thuộc khóm Nguyễn Du P.1, TP.Vĩnh Long).

Khám xét nhanh trên người và nơi mua bán ma túy của Liêm, công an thu giữ nhiều bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng đục nghi là chất ma túy và số tiền hơn 3 triệu đồng.





Tiếp tục khám xét nhà trọ của Liêm, công an thu giữ thêm nhiều bịch ni lông chứa tinh thể rắn nghi là chất ma túy và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Hiện, vụ mua bán trái phép chất ma túy trên đang được Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.