Vĩnh Long: Bắt nghi phạm tàng trữ ma túy có 3 khẩu súng, đạn và quả nổ

Ngày 23.6, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phá thành công chuyên án, bắt giữ Phạm Anh Nhựt (39 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long), thu giữ số lượng lớn ma túy cùng 3 khẩu súng, 21 viên đạn và 1 quả nổ.

Qua công tác trinh sát địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện Nhựt tàng trữ, mua bán ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí nên báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác lập chuyên án đấu tranh. Chuyên án này do đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc và trung tá Ngô Đức Thắng, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, trực tiếp chỉ đạo.





Chiều 22.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an H.Vũng Liêm bất ngờ kiểm tra nhà riêng của Nhựt ở xã Trung Hiếu, H.Vũng Liêm. Quá trình khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ số lượng tang vật gồm 17 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều viên nén màu hồng, xanh, có tổng trọng lượng hơn 116 gr.

Khám xét nơi ở của Nhựt, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm 3 khẩu súng (1 súng ngắn, 2 súng dài giống súng quân dụng), 1 quả nổ và 21 viên đạn.

Hiện, vụ việc tàng trữ ma túy và súng đạn trên đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành giám định tang vật, để tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật