Vĩnh Long: Bắt quả tang 5 người tụ tập sử dụng trái phép ma túy

Chiều 19.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã bàn giao cho Công an TP.Vĩnh Long củng cố hồ sơ, xử lý 5 người tụ tập sử sụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày (19.12), nhận tin báo của người dân, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TP.Vĩnh Long kiểm tra một căn nhà ở khóm Tân Quới Đông, P.Trường An, TP.Vĩnh Long.





Qua kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 5 người (4 nam, 1 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Trần Tuấn Vũ (22 tuổi), Hà Công Thuận (27 tuổi), Lê Hoàng Lợi (21 tuổi), Dương Hải Đăng (18 tuổi) và Châu Ngọc Quế Hương (32 tuổi, cùng ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Tại hiện trường, công an thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, cả 5 người đều dương tính với chất ma túy. Qua làm việc bước đầu, những người này khai nhận vừa sử dụng ma túy xong thì bị công an phát hiện.