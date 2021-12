Vĩnh Long: Bắt tụ điểm đánh bạc trong vườn dừa, thu giữ trên 360 triệu đồng

Sáng 29.12, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đang tiếp tục xác minh xử lý nhóm người tụ tập đánh bạc quy mô lớn.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28.12, Công an H.Long Hồ phối hợp Công an xã Lộc Hòa và Đồn Công an Khu công nghiệp Hòa Phú kiểm tra, phát hiện hàng chục người đang tụ tập đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại vườn dừa của ông N.V.M. (57 tuổi, ngụ ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, H.Long Hồ).

Do địa điểm đánh bạc nằm sâu trong vườn, bố trí người cảnh giới cẩn thận nên ngay khi thấy Công an, các con bạc liền được báo động bỏ chạy ra nhiều hướng để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời truy đuổi, khống chế, bắt giữ 14 người, ngụ Vĩnh Long, Hậu Giang và TP.Cần Thơ.





Tại hiện trường, Công an thu giữ 2 con gà đang mang cựa và số tiền gần 20 triệu đồng trên chiếu bạc lắc tài xỉu. Kiểm tra xung quanh và trên người các con bạc, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 17 con gà, 17 bộ cựa sắt, 11 điện thoại di động và số tiền trên 340 triệu đồng.

Theo Công an, tụ điểm đánh bạc này được canh gác và che chắn cẩn thận rất khó tiếp cận và có chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống... phục vụ cho các con bạc sát phạt tại đây.