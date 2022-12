Vĩnh Long: Chưa đầy 1 giờ, bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Chiều 30.12, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) tiếp tục điều tra để xử lý 2 người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, lúc 9 giờ cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an TX.Bình Minh phối hợp Công an P.Thành Phước làm nhiệm vụ tại khóm 2, P.Thành Phước, TX.Bình Minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Minh Trọng (33 tuổi, ngụ P.Trà An, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đi trên xe máy BS 65D1-578.16 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an thu giữ trên người Trọng 2 túi ni lông bên trong có chứa chất màu trắng nghi ma túy, trọng lượng trên 0,5 gram.

Bước đầu, Trọng khai nhận số chất màu trắng trên là ma túy, do Trọng mua ở TX.Bình Minh (Vĩnh Long) từ một người lạ với giá 650.000 đồng, khi đang trên đường về TP.Cần Thơ thì bị công an bắt giữ. Qua test nhanh, Trọng dương tính với chất ma túy.





Theo công an, Trọng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an TX.Bình Minh bắt quả tang Đồng Thanh Tâm (55 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tàng trữ 0,07 gram ma túy tại khu vực P.Thành Phước, TX.Bình Minh. Bước đầu, Tâm khai nhận qua Vĩnh Long mua ma túy sử dụng.

Hiện, 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên đang được Công an TX.Bình Minh tiếp tục điều tra làm rõ.