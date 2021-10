Vĩnh Long: Hai phó giám đốc Trung tâm văn hóa bị thu hồi tiền hỗ trợ Covid-19

Nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã lên kế hoạch tổ chức đón người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ TP.HCM, Long An và các tỉnh Đông Nam bộ về quê. Tuy nhiên, do mấy ngày qua lượng người tự phát về quê ồ ạt nên kế hoạch này bị ảnh hưởng không nhỏ.